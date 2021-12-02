После долгих лет молчания Кожевникова публично обратилась к сестре

Мария Кожевникова лишь недавно наладила общение со своей младшей сестрой Екатериной.

2-ого декабря Екатерина Кожевникова отмечает День рождения. В этот день ее знаменитая сестра публично обратилась к имениннице в своем инстаграм-аккаунте. Мария Кожевникова тепло поздравила родственницу с праздником и пожелала ей верных друзей и удачи на жизненном пути.

Звезда "Универа" отметила, что знает о желании сестры пойти по ее стопам и о том, что родители настаивают на более серьезном образовании. Кожевникова же считает, что ее младшая сестра должна слушать свое сердце и научиться отстаивать свое право на счастье. Что касается Марии, то она во всем поддержит родственницу.

В подтверждение своих слов Кожевникова опубликовала совместное фото с сестрой и их общим отцом. Мария и Екатерина – сестры по отцу – Александру Кожевникову. Долгое время актриса не общалась со своей родственницей и вообще ничего не хотела знать о ней, так как Екатерина родилась в новой семье отца.

После того, как Мария Кожевникова сама стала матерью, ее сердце несколько смягчилось, она нарушила многолетнее молчание и сблизилась с сестрой. Что касается Екатерины, то девушка, судя по всему, с большим уважением относится к своей знаменитой старшей сестре и даже хочет брать с нее пример.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что редкий снимок Марии Кожевниковой с мужем вызвал шок.