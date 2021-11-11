"Как он смотрит!": Редкий снимок Кожевниковой с мужем вызвал шок

Российская актриса Мария Кожевникова счастлива в отношениях уже более десяти лет. Звезда сыграла с избранником свадьбу и обвенчалась восемь лет назад, но до ЗАГСа с ним не дошла — муж до сих пор остается гражданским.
Супруг звезды Евгений Васильев нечасто фигурирует в личном блоге артистки, поэтому многим неизвестно, как он выглядит в настоящее время. Наконец, Мария Кожевникова раскрыла тайну и показала, как изменился облик ее благоверного.
Популярная блондинка опубликовала в "Инстаграм" редкий снимок на яхте, где она прижимается к своему избраннику. Евгений Васильев защитился от холодного ветра с помощью очков, бейсболки и теплой куртки. Мужчина сильно оброс щетиной, отрастив бороду, бакенбарды и усы. Во время съемки Мария Кожевникова позировала рядом, сверкая белыми зубами.
Поклонники актрисы пришли в шок от умиления, которое им пришлось испытать из-за просмотра снимка. "Ох, здорово!", "Как он смотрит!", "Лапики", "Прелесть", "Будьте счастливы!", — написали пользователи Сети.
Напомним, светская львица воспитывает с супругом трех мальчуганов семи, шести и четырех лет. Мария Кожевникова души не чает в своих детях и трепетно заботится о них. Недавно у среднего сына звезды появились проблемы с органами слуха.
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