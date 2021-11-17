Измученная Кожевникова страдает от последствий страшной болезни: Перестала расчесывать волосы

Мария Кожевникова продолжает бороться с осложнениями от перенесенного коронавируса.

Несколько месяцев назад артистка переболела коронавирусом, заболевание она перенесла не очень тяжело, но вот последствия остались. До сих пор Мария борется с осложнениями от страшной болезни. Одно из самых серьезных – выпадение волос.

Звезда "Универа" очень заботится о своей внешности, а резкая потеря волос в ее планы явно не входила. "Выпадание было таким, что какое-то время я перестала от страха расчесывать волосы", – поделилась Кожевникова. Проблема даже заставила ее решиться на рискованную процедуру – мезотерапию.

Артистка призналась, что никогда не решилась бы на такой шаг, если бы ситуация не стала критической, она буквально измучилась от выпадения волос. Однако процедура ей помогла и она ни о чем не жалеет. А вот подписчики с Марией не согласились. Многие уверены, что сначала нужно было сдать анализы, а потом уже прибегать к косметологии.

"Уровень ферритина для начала надо проверить. Корона активно съедает железо и цинк", "Мне не помогла мезо", "Шампуни? Мезо? Вы серьезно? А разобраться в причинах и восполнить дефициты витаминов не пробовали?", – негодуют комментаторы.

Также Мария Кожевникова рассказала, что не красила волосы больше полугода из-за их выпадения. Она поделилась радостью, что после процедуры проблема ушла и она смогла впервые покраситься, чему была очень рада.