Истощенная бывшая солистка группы "Мираж" взвыла на всю страну: Любимые умерли в один день

57-летняя бывшая солистка группы "Мираж" стала гостьей программы "Судьба человека". Борис Корчевников не смог сдержать эмоций, когда увидел знаменитость.

Маргарита Суханкина сильно похудела и изменилась до неузнаваемости. Все дело в том, что недавно она сделала операцию по уменьшению желудка, после которой ее вес начал снижаться. Теперь артистка решилась и на смену имиджа. Она сделала короткую стрижку и покрасила волосы в пепельный оттенок.

Несмотря на прекрасный свежий вид. знаменитость призналась, что год был для нее крайне тяжелым. Практически в один день из жизни ушли двое ее любимых людей. Тогда Маргарита сама заразилась коронавирусной инфекцией и не смогла вовремя помочь родителям. Через некоторое время она вернулась домой, родителей забрали в больницу. Через несколько дней мамы и папы звезды не стало.

Бывшая солистка группы "Мираж" призналась, что с трудом организовала похороны. Она не понимала, что происходит, а в тот момент и сама не до конца восстановилась после болезни. Ей помогали любимые дети, которые были рядом. Напомним, брата и сестру артистка забрала из детского дома.

По словам Маргариты Суханкиной, в какой-то момент она спрашивала у сына, не хочет ли он пообщаться со своими родными мамой и папой. Мальчик быстро ответил, что там их с сестрой даже не кормили, а потому он не хотел бы возвращаться в другой дом.

