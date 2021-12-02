Появление 70-летней Устатовой вызвало оторопь: Прищурилась и скукожилась

С самых молодых лет Нина Николаевна поражала всех окружающих своей целеустремленностью. В театральное училище она поступила с шестого раза, но смогла доказать всем, что достойна быть артисткой с большой буквы. Она была одержима театром. Даже во время обучения будущая легенда проводила вечера за просмотром новых постановок, чтобы ничего не пропустить.
Делиться деталями своей личной жизни Нина Усатова не любила никогда, хоть и была одной из самых желанных красавиц. В 1988 году она родила сына, но имя его отца тщательно скрывается до сих пор. Известно, что у нее были и другие романы, а не так давно наследник знаменитости женился. Сейчас актриса замужем за Юрием Гурьевым.
Известно, что отношения у пары прекрасные, но почти все свое время мужчина проживает в Туле. Она же все еще активно снимается и выступает на сцене, а потому оставить все ради мужа не может. Накануне Юрий Гальцев показал снимок с Ниной Николаевной. Поклонники были рады увидеть знаменитость, которая вовсе не часто появляется на публике.
Однако народ оказался взволнован внешним видом Нины Усатовой. На кадре она прищурилась и сгорбилась, что заставило фанатов начать переживать за состояние знаменитости. Они пожелали ей крепкого здоровья и отметили, что счастливы видеть Нину Николаевну.