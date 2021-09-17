"Приходится скитаться по дворам": как живет 69-летняя Нина Усатова

1 октября Народной артистке России Нине Усатовой исполнится 70 лет. О том, с каким настроение она встречают юбилей, звезда БДТ имени Товстоногова рассказала корреспонденту "Дни.ру" на Открытом фестивале театра и кино "Амурская осень", который в эти дни проходит в Благовещенске.

"Юбилей я отмечу на работе, – призналась Нина Николаевна. – Наш театр (в БДТ актриса служит с 1989 года – Прим. ред.) уезжает на Большие гастроли в Москву. Дело в том, что здание БДТ на Фонтанке в Петербурге сейчас снова находится на капитальном ремонте – нас постоянно заливает вода (речь про ликвидацию последствий некачественной реконструкции 2011-2014 гг., которая при попустительстве прежних подрядчиков привела к постоянным протечкам в подвальных помещениях и на крыше – Прим. ред.), вот и приходится скитаться по дворам".

"Для меня день рождения – это обычный день, в который надо помолиться за родителей, – продолжает артистка. – А ничего шумного я не хочу, не хочу кого-то напрягать, приглашать, делать пиршества и "капустники" в театре, как на свой прошлый юбилей. Только после спектакля как-то друг друга поприветствуем, и хватит. Единственное, на что я согласилась перед юбилеем, так это на участие в программе "Линия жизни" на телеканале "Культура", поскольку давно нигде не появлялась".

Рассказала актриса и про судьбу наследника – 33-летнего сына Николая. "Он предпочел карьеру юриста, окончив наш СПбГУ (один из старейших, крупнейших и ведущих классических университетов страны – Прим. ред.) , – улыбается актриса. – И я рада, что все именно так вышло, поскольку у него не было ни стремления, ни желания становиться актером. А я его и не натаскивала".

"Я в его решение не вмешивалась, даже в театр редко брала, – пояснила звезда. – Потому что быть актером – тяжелейший, подневольный труд, особенно в первые годы, когда ты должен проявить свою сущность, никого не копируя. А он по знаку зодиака Водолей с характером, при котором никогда никому не будет подчиняться, всех под себя подомнет. В театре же, если от тебя требуют сыграть собачий хвост, то надо выполнять беспрекословно – играй и все".