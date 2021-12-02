"Я сейчас убью тебя!": бегающая с тапочкой за 30-летней Манижей мать рассказала о перепалке

В столичном кинотеатре "Художественный" состоялась премьера драмы Ридли Скотта "Дом Gucci". Среди звезд, нарядившихся в вещи этого дорогого модного дома и посетивших показ, была Манижа Далеровна Хамраева из Таджикистана, выступающая на российской сцене как Манижа. На фильм она пришла с мамой Наджибой Усмановой. Корреспондент "Дни.ру" пообщался с ней о знаменитой дочери.

Наджиба Усманова по первому образованию физик-ядерщик, по второму — психолог, у нее есть и своя фирма дизайна одежды Modardesigns, которая шьет костюмы всей команде Манижи и помогает в создании видеороликов. Мама сегодня является и продюсером Манижи.

"Физики могут работать везде, – улыбается Наджиба. – Технический склад ума и точный просчет очень помогают. К тому же многие физики, как мы знаем, любили музыку, играли на скрипке – взять того же Ландау".

Психология в ее жизнь пришла с рождением детей. "Я поняла, что мне нужны знания в этой области, чтобы адекватно их воспитать", – пояснила мать Манижи. А шитье одежды – еще одно занятие – в жизни Наджибы с юности. "Я шила себе, потом на заказ, зарабатывая этим деньги, когда надо было кормить детей в перестройку, – пояснила она. – Например, я одевала знаменитый ансамбль "Березка" и за счет этого выживала".

Сегодня на финансовое благополучие Наджиба не жалуется. Во многом, конечно, оно стало возможным благодаря талантливой дочери, которая даже на "Евровидении" пела и заняла там 9-е место. "Мы с ней партнеры, – пояснила мать. – Я же ее продюсер. Но при этом для меня очень важно, чтобы дочь себя не потеряла – я никогда не заставляла делать ее то, что она не хочет. Даже была ситуация, когда я одела ее в короткую юбку и мы поехали на запись песни. Дочь не могла долго спеть, а потом сказала, что ей некомфортно в такой юбке. Пришлось переодеться в спортивный костюм и песня была прекрасно записана".

Как и в любой семье, порой между матерью и ее 30-летней дочерью случаются размолвки. "Мы не ссоримся, но случаются перепалки, – пояснила Наджиба. – Например, я прошу: "Манижа, поешь!", "Манижа, надеть тапочки!". А она упрямится и отказывается. Я ей: "Простынешь!". А она не уступает. Я ей: "Сейчас убью тебя!" И начинаю с тапочкой бегать за ней. Это максимум, что может быть в плане ссор. А политических, моральных, духовных конфликтов не бывает между нами".

Правда, скоро Манижа покинет материнский хлебосольный дом. "Она выходит замуж!" – обрадовала "Дни.ру" мама. Но сама певица пока отказывается сообщать подробности грядущего торжества – боится сглазить.