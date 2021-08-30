"Без него я бы сошла с ума": Манижа об отношениях с Киркоровым

Таджикская певица Манижа Хамраева в этом году с песней Russian Woman представляла Россию на 65-м международном конкурсе песни "Евровидение" и заняла в финале 9-е место. А на "Новую волну" в Сочи она приехала уже в статусе большой звезды. Там с ней и встретился корреспондент "Дни.ру".

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