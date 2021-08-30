"Без него я бы сошла с ума": Манижа об отношениях с Киркоровым

В Сочи 30-летняя Манижа прилетела с матерью, Наджибой Усмановой. Она по первому образованию физик-ядерщик, по второму — психолог, а сегодня у нее есть своя фирма дизайна одежды Modardesigns. И Наджиба шьет костюмы всей команде Манижи и помогает в создании видеороликов. Вместе с уже знаменитой дочерью Усманова появилась на красной дорожке New Wave Hall.
"Новая волна" – это, прежде всего, конкурс молодых исполнителей. Для каждого из них выход к зрителям и камерам – пока еще большое испытание. Манижа переживала подобное в мае в Роттердаме, когда пела сначала в полуфинале, а потом и в финале главного песенного конкурса Старого света.
"Я видел, как нервничают конкурсанты "Новой волны", чувствовала, как жарко во всех смыслах за кулисами, – говорит Манижа. – И в памяти сразу всплыло "Евровидение" – мне аж плохо стало и я ушла оттуда".
Манижа рассказала, как настраивала себя перед конкурсом: "Я говорила, что не позволю сама себе спотыкаться о собственные страхи, ведь они такие маленькие, а цели такие большие, поэтому их надо просто бросить, забыть, закрыть где-то – и выходить на сцену!"
По признанию певицы, во время конкурса в Роттердаме огромную моральную поддержку ей оказал Филипп Киркоров. Он, напомним, приезжал туда с представительницей Молдовы Натальей Гордиенко. "Если бы не он, я бы сошла с ума, Филипп – мой ангел-хранитель!" – заверила Манижа. И бросилась на шею к улыбающемуся и сияющему Королю российской эстрады.
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