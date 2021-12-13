Заикнувшийся о жене счастливый Цискаридзе рассказал о пополнении в семье

47-летний народный артист России Николай Цискаридзе до сих пор не женат и не имеет детей. Всю свою жизнь он посвятил искусству. Балетмейстер редко говорит о личном, но недавно дал поклонникам повод для радости. Он заставил задуматься о том, что наконец может устроить свою семейную жизнь. Цискаридзе размышлял, какой должна быть идеальная жена, и некоторые фанаты решили, что танцор скоро женится.
Однако пока все остается на прежнем уровне, и Николай Цискаридзе продолжает отдавать все силы на работу с воспитанниками Академии Вагановой, в которой преподает.
На днях трое подопечных Николая Цискаридзе Павел Михеев, Руслан Стенюшин и Николай Воробьев подарили маэстро двух котят породы священная бирма. Артист был вне себя от радости.
Он показал котят в своем "Инстаграм". "Габриэлла и Габриэль подросли и наконец-то дома. Невозможно удержаться от фото", – написал Цискаридзе.
Поклонники восхитились милыми животными Николая Цискаридзе. Многие не забыли добавить, что пора бы ему уже не только разводить животных, но и детей. Впрочем, балетмейстер давно привык к таким непрошеным советам и не комментирует их.