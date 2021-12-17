Затравленная из-за полноты Кищук оправдалась перед людьми

Катя Кищук не сдержалась и дала резкий отпор хейтерам, призывающим ее похудеть.

В Сторис своего инстаграм-аккаунта экс-солистка группы SEREBRO призналась, что ее Директ завален критическими замечаниями подписчиков о том, что ей нужно худеть. Катя Кищук устала получать подобные упреки и решила высказать свою позицию по этому вопросу.

Во-первых, 28-летняя певица удивлена, что сегодня кто-то еще вообще этим занимается – травлей людей из-за веса. Во-вторых, Кищук оправдалась перед людьми тем, что она уже и так сбросила более десяти килограммов. При этом исполнительница подчеркнула, что худеет не из-за мнения хейтеров, а по собственному желанию. Женщина находится в том весе, который комфортен именно ей.

Затравленная из-за полноты Кищук также отметила, что она не обязана сообщать подписчикам о проделанной над собой работе – это касается и внешнего вида, и музыки, и всех остальных вопросов.

"У меня будет все," – решительно подвела итог сказанному певица.

Также, по мнению артистки, все сложится в жизни и у тех людей, которые ведут себя доброжелательно и не лезут в чужую жизнь. Можно предположить, что хейтеров звезды это как раз не касается.

Напомним, что Катя Кищук Катя пробыла солисткой группы SEREBRO около трех лет и успела стать одной из самых ярких участниц коллектива. Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что сбежавшая от Фадеева певица погрязла в проблемах.