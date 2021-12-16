Позор: сын пристыдил 68-летнюю "тетю Таню" Веденееву

Татьяна Веденеева – легендарная "тетя Таня" из "Спокойной ночи, малыши!" – стала одной из ведущих юбилейного вечера Государственного Кремлевского Дворца. Дворцу – 60. Татьяне Вениаминовне – 68.

Про личную жизнь прославленной телеведущей известно мало. "Два раза была замужем, есть сын Дмитрий", – сказано в "Википедии", Корреспондент "Дни.ру" расспросил Веденееву о наследнике подробнее.

"Он работает с "Гугл" (американская транснациональная корпорация, инвестирующая в интернет-поиск, облачные вычисления и рекламные технологии – Прим. ред.), – рассказала Веденеева. – Занимается приложениями для телефонов. Но он не программист, а идеолог".

Интересно, что имея такого продвинутого наследниками, сама "тетя Таня" с современными гаджетами и технологиями на "вы". "Сын меня иногда позорит, что я в этом не очень хорошо разбираюсь, – рассказала ведущая. – Стыдит!".

Правда, даже связанный с "Гугл" наследник не смог помочь матери решить проблему ее присутствия в социальных сетях. "У меня были страницы на "Фейсбук" и "Инстаграм", где было несколько десятков подписчиков, – рассказала она. – Но почему-то "Фейсбук" решил, что у меня день рождения 5 апреля. И меня это каждый год сводило с ума от шквала звонков и посланий с поздравлениями. Я правила много раз дату, но итог оставался прежним. В этом году спросонья я в очередной раз что-то нажала там, чтобы исправить. И "Фейсбук" меня заблокировал, решив, что я не только родилась 5 апреля, но и лет мне мало – мол, родилась я только в 2005 году. Следом удалился и "Инстаграм". И когда позвонила с этой проблемой моему сыну-специалисту, то он объяснил мне, что эти соцсети связаны", И пока не доходят руки, чтобы все это восстановить".

Популярность матери сына, кстати, не смущает. "Он с детства привык, что меня фотографируют, берут автографы", – улыбается Веденеева.



