64-летняя Веденеева выглядит как подросток

Шестой день рождения Театр мюзикла отметил громкой премьерой – Михаил Швыдкой и его команда показали яркий, необычный пластический спектакль "Реверс". Это история о внешней и внутренней борьбе человека под музыку, написанная композитором Мишей Мищенко специально для этого проекта. Поздравить театр с днем рождения и премьерой пришли Сергей Нарышкин, Игорь Костолевский, Леонид Ярмольник, Алена Свиридова, Ирина Хакамада, Марина Кравец, Ирина Медведева, Марк Тишман, Яна Поплавская и многие другие. Удивила же больше всех телеведущая Татьяна Веденева – в 64 года она смотрится подростком.
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