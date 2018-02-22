64-летняя Веденеева выглядит как подросток

Шестой день рождения Театр мюзикла отметил громкой премьерой – Михаил Швыдкой и его команда показали яркий, необычный пластический спектакль "Реверс". Это история о внешней и внутренней борьбе человека под музыку, написанная композитором Мишей Мищенко специально для этого проекта. Поздравить театр с днем рождения и премьерой пришли Сергей Нарышкин, Игорь Костолевский, Леонид Ярмольник, Алена Свиридова, Ирина Хакамада, Марина Кравец, Ирина Медведева, Марк Тишман, Яна Поплавская и многие другие. Удивила же больше всех телеведущая Татьяна Веденева – в 64 года она смотрится подростком.