Ради жены онкобольной Рыбин пошел на крайние меры

В инстаграм-аккаунте Натальи Сенчуковой сегодня появилось забавное видео, на котором ее благоверный чистит площадку перед домом от снега. Одет при этом Виктор Рыбин весьма легко для московской зимы: на мужчине одни лишь спортивные штаны, шапка и шлепанцы на босу ногу.
Судя по всему, онкобольной артист закален и не боится холода, однако выходить на улицу в декабре в полуголом виде – это уж совсем крайность для большинства. Тем не менее, Виктор Рыбин пошел на такие крайние меры – во многом ради любимой жены.
"Парни, мы должны помогать нашим девушкам," – заявил Рыбин в ролике.
Мужчина отметил, что он не только чистит снег, но и моет полы, чтобы помочь супруге. Кстати, о желании Сенчуковой погрести снег Рыбин тоже поинтересовался и получил отрицательный ответ. Артистка весело заявила, что она лучше выйдет из дома в туфельках по почищенному, воспользовавшись стараниями мужа.
Поклонники пары высоко оценили юмор и позитивный настрой артистов. Впрочем, некоторые пользователи все же пожалели полуголого Виктора, который может простудиться после таких крайностей, ведь со здоровьем у мужчины и так все не совсем гладко.
Напомним, несколько лет назад Рыбин и Сенчукова признались, что у них обнаружили онкологию. Артисты прошли успешное лечение, и теперь заболевание находится в ремиссии. Пара не унывает и продолжает заряжать хорошим настроением своих поклонников.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что оставшиеся без денег Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова обратились к колдуну.