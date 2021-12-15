"Потеряла сознание": актриса Александрова попала в больницу с ужасной травмой

Деталями происшествия артистка поделилась в своем микроблоге. Она рассказала, что пару дней назад отправилась покататься на горке. Звезда фильма "Горько!" села на большую "ватрушку" и на огромной скорости ударилась головой об лед.
"Потеряла сознание", – поведала Юлия Александрова. Она добавила, что, к счастью, у нее не было кровотечения и не треснул череп. Знаменитость призвала подписчиков быть осторожными с подобными зимними развлечениями. Актриса опубликовала два снимка из клиники, куда ее госпитализировали после случившегося.
У Юлии Александровой обнаружили сотрясение головного мозга. Поклонники и коллеги всерьез испугались за звезду. Они попросили артистку больше не искать подобного адреналина. К слову, катание на "ватрушках" давно признали небезопасным. Не секрет, что от него многие получают жуткие травмы и даже гибнут.
Напомним, в прошлом году Юлия Александрова жаловалась на травлю из-за откровенного эпизода с Егором Кридом в фильме "НЕидеальный мужчина". Поклонницы музыканта тогда атаковали артистку ужасными сообщениями в соцсети, желя ей смерти. Звезда признавалась, что впервые столкнулась с подобным в свой адрес.