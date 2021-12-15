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Шоу-бизнес
Звезда фильма "Люди в черном" оправдалась за измены жене: Мы вместе вышли на этот путь

Звезда фильма "Люди в черном" оправдалась за измены жене: Мы вместе вышли на этот путь

Уилл Смит и его жена Джада Пинкетт-Смит вместе уже почти четверть века.
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Супружеский союз звезды фильма "Люди в черном" всегда считался одним из самых крепких в Голливуде. Однако в последнее время в западных СМИ то и дело стала появляться информация об изменах в паре. После этого Уилл Смит решил оправдаться и даже выпустил довольно откровенные мемуары.

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Актер признался, что у них с женой открытые отношения. Это значит, что супруги не ограничивают свободу друг друга в плане интимных отношений.

"Мы вместе вышли на этот путь, вместе его и закончим," – публично оправдались за измены Уилл и Джада.

Как сообщил Пятый канал, почти 25 лет назад отношения двух влюбленных начинались как традиционные. Поженившись, супруги какое-то время были верны друг другу, но потом в семье назрел кризис и паре даже пришлось обратиться к психотерапевту.

Оказалось, что жена Смита была против традиционных отношений. Джада очень свободолюбива и не может терпеть, чтобы кто-то указывал ей, как жить. Впоследствии пара решила сменить формат брака. Позже звезда фильма "Люди в черном" публично призналась в интимных отношениях с другими женщинами. А в прошлом году о собственном романе с молодым музыкантом рассказала и жена Смита – муж якобы даже благословил ее на эту связь.

Смит признался, что изначально ему было непросто изменять жене и даже пришлось обратиться к сексологу. Теперь же мужчина освоился и уже мечтает о целом гареме из двух десятков знаменитых женщин. К счастью, за оправданием измен теперь далеко ходить не надо.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что бисексуальные жена и дочь Уилла Смита лишились волос.

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Фото: Steve Vas via www.imago-images.d / www.imago-images.de / www.globallookpress.com
Автор: 15 декабря 2021, 04:28 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник

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