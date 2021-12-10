"Как мужик матерится": Молодящуюся Андрееву крепко приложили за нецензурную брань

Екатерина Андреева позволила себе неподобающие выражения, чем вызвала крайне неоднозначную реакцию.

60-летняя ведущая удивительно молодо выглядит, вокруг ее внешности ходит много слухов о пластике и других методах сохранения внешности. Сама молодящаяся Андреева утверждает, что залог ее молодости в правильно питании, уходе и регулярных сеансах в бане. Екатерина выложила фото с очередной подобной процедуры, под которым разгорелся скандал.

Поклонники стали восхищаться красотой ведущей, а недоброжелатели поспешили выплеснуть свой негатив. Один из пользователей написал, что Андреева специально летала в США на операцию к звездному пластическому хирургу. Такое обвинение сильно задело Екатерину, настолько, что она сорвалась на мат.

Реакция Андреевой мгновенно получила резонанс. В Сети стали обсуждать ее поведение, называя неподобающим. Екатерину жестко приложили за использование нецензурной брани.

"Баба с деревни, как мужик матерится. Нет уважения к ней (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Как же персону задели, аж до мата", "Катерина очень грубая женщина", "Ведущие могут и матерком полирнуть", "Что Екатерина материться, как последний сапожник, ни для кого не новость", "Неприятная женщина, ее не любят на работе из-за высокомерия, а себя любит до маразма", "Почему-то так и думала, что за ее маской на лице скрывается стерва", – негодуют в Сети.