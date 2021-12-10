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Шоу-бизнес
"Увядает тело": что происходит с постаревшей Андреевой

"Увядает тело": что происходит с постаревшей Андреевой

Екатерина Андреева всегда удивляла поклонников своей неменяющейся внешностью. Пластический хирург Тигран Алексанян проанализировал ее состояние.
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Екатерина Андреева, кажется, не меняется годами. В Сети периодически появляются шутки о том, что ее лицо десятилетиями остается в прекрасной форме. На днях телеведущая "Первого канала" поделилась с подписчиками кадром, на котором она предстала без косметики. "Румянам – стоп. Так и живем" – написала она.

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Многие пришли в восторг от поста брюнетки. Конечно, нашлись и те, кто был уверен в том, что к этому приложил руку мастер своего дела. Так появились слухи о том, что Андреева сделала пластическую операцию в США. Сама она убеждает в обратном.

"Однозначно следов операции нет. Единственное, могу сказать, она, возможно делает аппаратную косметологию. Второе, наблюдается очень хорошо у косметолога, поддерживает кожу, крема хорошие. Видно, что ухоженная. У нее шея, плечи – все на хорошем уровне", – дал комментарий корреспонденту "Дни.ру" Тигран Алексанян.

Хирург убежден, что звезда не ложилась под нож. Подписчики поддержали своего кумира словами о том, что она замечательно выглядит, и они знают, что это ее естественная красота.

"Все женщины, мужчины стареют из-за отсутствия каких-то половых гормонов, увядает тело из-за этого. У нее в этом плане все в порядке. Операций я не вижу", – подытожил эксперт.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Evguenii Matveev / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 10 декабря 2021, 10:01 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
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