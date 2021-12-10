"Увядает тело": что происходит с постаревшей Андреевой

Екатерина Андреева, кажется, не меняется годами. В Сети периодически появляются шутки о том, что ее лицо десятилетиями остается в прекрасной форме. На днях телеведущая "Первого канала" поделилась с подписчиками кадром, на котором она предстала без косметики. "Румянам – стоп. Так и живем" – написала она.
Многие пришли в восторг от поста брюнетки. Конечно, нашлись и те, кто был уверен в том, что к этому приложил руку мастер своего дела. Так появились слухи о том, что Андреева сделала пластическую операцию в США. Сама она убеждает в обратном.
"Однозначно следов операции нет. Единственное, могу сказать, она, возможно делает аппаратную косметологию. Второе, наблюдается очень хорошо у косметолога, поддерживает кожу, крема хорошие. Видно, что ухоженная. У нее шея, плечи – все на хорошем уровне", – дал комментарий корреспонденту "Дни.ру" Тигран Алексанян.
Хирург убежден, что звезда не ложилась под нож. Подписчики поддержали своего кумира словами о том, что она замечательно выглядит, и они знают, что это ее естественная красота.
"Все женщины, мужчины стареют из-за отсутствия каких-то половых гормонов, увядает тело из-за этого. У нее в этом плане все в порядке. Операций я не вижу", – подытожил эксперт.