Звезду советского кино вышвырнули на улицу после секс-скандала

Недавно прогремела новость о том, что исполнитель роли старшего лейтенанта Скворцова из фильма "В бой идут одни старики" стал участником серьезного секс-скандала. В течение многих лет Владимир Талашко был преподавателем одного из известных киевских вузов, и около двух месяцев назад мужчину вдруг обвинили в домогательствах к молоденьким студенткам, что вызвало большой резонанс.
Сначала на фоне случившегося преподавателя отправили в отпуск. Теперь же Талашко и вовсе написал заявление об увольнении по собственному желанию. Стоит отметить, что ранее артист не проявлял такого желания: судя по всему, оскандалившегося сотрудника просто вышвырнули на улицу, вынудив написать заявление.
Как сообщил телеканал "Царьград", после обвинений в харассменте со стороны сразу нескольких женщин, группа активистов стала добиваться увольнения Талашко. Руководство учебного заведения пыталось как-то тихо "замять" вопрос, но ничего не вышло: 75-летнюю звезду советского кино все же пришлось уволить.
Накануне актриса Виктория Муштей на своей странице "Фэйсбуке" подтвердила, что битва против Талашко выиграна. Женщина поблагодарила всех девушек, которые не побоялись написать заявления на Владимира Талашко, и всех, кто способствовал успешной развязке этого скандального дела.
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