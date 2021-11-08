Известный рэпер плюнул в пережившего сексуальное насилие Костюшкина: Давно по губам не водили?

В Сети на канале "Чикен Карри" вышел очередной выпуск популярного ютуб-шоу Comment Out, участниками которого стали российский певец Митя Фомин и рэпер ST (Александр Степанов – настоящее имя).
В ходе программы рэперу по традиции предложили выполнить провокационное задание и напомнить коллеге по шоу-бизнесу Стасу Костюшкину о сексуальном насилии, пережитом в детстве.
В ходе шоу ведущий дал задание ST написать комментарий в "Инстаграм" Костюшкина на заданную тему. Степанов выполнил задание добросовестно. "Давно писькой по губам не водили?" – написал рэпер.
Напомним, Стас Костюшкин ранее признавался, что пережил в детстве сексуальное насилие. Будучи мальчиком, он столкнулся с домогательствами взрослого мужчины.
Певцу Мите Фомину пришлось сделать не менее захватывающее задание. Вместо того, чтобы оскорблять российского ведущего Дмитрия Нагиева он предпочел выбрать задание, которое звучало как "олигархи едят с твоего живота суши".
Напомним, Comment Out — скандальное юмористическое интернет-шоу, которое славится неадекватными комментариями от звезд, а также странными наказаниями для тех, кто не может писать гадости звездам.
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