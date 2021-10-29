"Фурия разврата": мужики встали в очередь на пытки к одетой в БДСМ Семенович с хлыстом

11 ноября у российской певицы и ведущей Анны Семенович состоится премьера клипа под названием "Ищу мужа". В съемках участвовали Митя Фомин и Вадим Богач, которых и отхлестала горячая Семенович. Кадры съемок артистка показала в своем "Инстаграм".
На фото Анна Семенович предстала с огненно рыжим каре и образе бдсм-стилистики. В ее руках был черный хлыст, на шее чокер, а взгляд передавал невероятную сексуальность и харизму звезды.
В тексте публикации Анна Семенович написала, что значит для нее желанная женщина. Судя по всему, по мнению Анны, это сочетающая в себе сразу несколько черт характера женщина, которая имеет харизму и смелость.
"Немного хулиганка, немного извращенка, немного добрая и в меру стервозная", – написала Семенович.
Поклонники пришли в восторг от вида 41-летней Анны Семенович, славящейся своими пышными формами и женственными образами. Они осыпали артистку комплиментами и горячими комментариями. Мужчины просили отхлестать их, а женщины осыпали певицу значками поцелуев.
"Неожиданный образ. Мне нравится Анночка беленькая нежная женственная, а тут фурия разврата"; "Ох и хороша чертовка"; "Анна, отстегайте меня"; "Страстная тигрица", – написал фолловер.
Популярные темы форума
При первых признаках болезни
Милана Балагезян гадалка от бога или Милана Балагезян вернула мужа в семью или Милана Балагезян Маг от бога или еще что то в этом роде! Короче Супер заголовок!
Увлажняющие капли для глаз
Жена стала пропадать по ночам
Салон красоты как бизнес