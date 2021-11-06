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Шоу-бизнес
Возмущенная запретом фильма Джоли встала грудью за геев: Не хотят видеть красоту любви!

Возмущенная запретом фильма Джоли встала грудью за геев: Не хотят видеть красоту любви!

Фильм "Вечные" от Marvel Studios запретили в нескольких странах из-за демонстрации нетрадиционных отношений.
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В Саудовской Аравии, Бахрейне, Кувейте, Катаре и Омане потребовали вырезать в фильме "Вечные" все сцены, в которых демонстрируется интимная близость между персонажами, в том числе имеющими нетрадиционную ориентацию. Студия Disney, которой принадлежит Marvel Studios, отказалась это делать и решила вовсе не показывать кинокартину в этих странах, сообщает Deadline.

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Анджелина Джоли

Анджелина Джоли актриса, режиссер

Анжелина Джоли возмущена "невежеством" людей, которые не одобряют ЛГБТ-сцены в фильмах. Актриса не понимает, почему в современном мире есть те, кто выступает против таких отношений. "Не хотят видеть всю красоту семейных отношений и любви", – сделала вывод звезда Голливуда. Она выразила гордость за создателей фильма, которые отказались вырезать кадры из "Вечных".

Напомним, премьера фильма "Вечные" в России состоится 8 ноября. Главные роли сыграли Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Ричард Мэдден, Кит Харингтон, Джемма Чан и другие. Из-за ЛГБТ-персонажа кинолента в РФ получила рейтинг 18+.

Ранее "Дни.ру" писали о другой звезде Marvel – Крисе Эвансе. 40-летний актер, сыгравший Капитана Америка в "Мстителях", назван самым сексуальным мужчиной 2021 года. Вскоре он появится на обложке журнала People.

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Фото: Steve Vas via www.imago-images.d/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Автор: 6 ноября 2021, 23:30 Источник: news.com.au ✓ Надежный источник

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