Возмущенная запретом фильма Джоли встала грудью за геев: Не хотят видеть красоту любви!

Фильм "Вечные" от Marvel Studios запретили в нескольких странах из-за демонстрации нетрадиционных отношений.

В Саудовской Аравии, Бахрейне, Кувейте, Катаре и Омане потребовали вырезать в фильме "Вечные" все сцены, в которых демонстрируется интимная близость между персонажами, в том числе имеющими нетрадиционную ориентацию. Студия Disney, которой принадлежит Marvel Studios, отказалась это делать и решила вовсе не показывать кинокартину в этих странах, сообщает Deadline.

Анжелина Джоли возмущена "невежеством" людей, которые не одобряют ЛГБТ-сцены в фильмах. Актриса не понимает, почему в современном мире есть те, кто выступает против таких отношений. "Не хотят видеть всю красоту семейных отношений и любви", – сделала вывод звезда Голливуда. Она выразила гордость за создателей фильма, которые отказались вырезать кадры из "Вечных".

Напомним, премьера фильма "Вечные" в России состоится 8 ноября. Главные роли сыграли Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Ричард Мэдден, Кит Харингтон, Джемма Чан и другие. Из-за ЛГБТ-персонажа кинолента в РФ получила рейтинг 18+.

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