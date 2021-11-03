Шатающаяся Волочкова выдала большую тайну

Имя Анастасии Волочковой постоянно попадает в заголовки. Дело в том, что балерина часто ведет себя откровенно, а иногда даже странно. Помимо этого бывшая звезда Большого театра часто сама подливает масло в огонь.
Так, почти каждый пост артистки – это фотография в открытом облегающем платье с декольте или очередной снимок в шпагате. Поклонники и коллеги не редко подшучивают над Анастасией из-за этого. Сама Волочкова уже не обижается. Видимо, она привыкла к колкостям в свою сторону.
Недавно знаменитость попала в очередной скандал. Она поехала в Турцию, где ее сняли на видео. Там блондинка долго и громко рассказывает гостям о том, что для себя она давно решила – "за бесплатно никогда". По словам знаменитости, в Большом театре все решают интимные связи. На видео, кажется, что Волочкова пьяна. Так это или нет – известно только ей самой.
"Что у трезвого в уме, то у человека под опьянением на языке. Я считаю, что это откровенный монолог со своим "Я". Очень много звезд в шоу-бизнесе предпочитают внимание со стороны олигархов. И Анастасия, конечно же, – не промах, девушка опытная и мудрая. Знает, как собрать сливки вокруг себя", – дала свой комментарий Яна Лангер.
Естественно, не все понимают такое странное поведение артистки. Многие осудили ее за то, что та не умеет себя контролировать.
"Я бы все-таки порекомендовала держать этику, а не на публику все скелеты из шкафа доставать", – высказался психолог.
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