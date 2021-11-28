Рассказавшая о бурных оргазмах Лолита показала истерзанное "любовником" тело

Российская певица Лолита Милявская всегда открыто говорит о себе и ничего не стесняется. Она не боится показаться глупой или смешной, ведь главное то, как она сама к себе относится. Недавно она дала откровенное интервью Иде Галич, с которой поделилась подробностями сексуальной жизни. По словам Лолиты, в 58 лет чувства гораздо острее, чем в 35 и 40.
После такого выступления Лолита неожиданно показала в своем "Инстаграм" покрытые синякам руки. Поклонники были шокированы увиденным."
По словам Лолиты, первыми травмы заметили гримеры, которые готовили ее к выступлению в театре "Модерн". Но сначала певица не поняла, в чем дело. Она и сама ничего не замечала.
"Я думаю, что это на меня так странно сегодня гримеры смотрят. Оказывается, всему виной руки", – рассказала Лолита в своем "Инстаграм".
Певица сразу сделала ремарку, что ее не избил любовник-абьюзер. Синяки появились во время съемок нового клипа. Однако что именно произошло, она скрыла. Но пообещала, что после просмотра ленты зрители сразу поймут, о чем именно идет речь, и почему она травмировалась.
Новый клип Лолиты выйдет в конце февраля.