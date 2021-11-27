Это не принц! Миддлтон показала, кто главный во дворце

39-летние герцог и герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон растят троих детей. У них подрастает восьмилетний сын Джордж, шестилетняя дочь Шарлотта и трехлетний Луи. Старшие дети уже ходят в школу. Они посещают частное учебное заведение Томаса в Лондоне.
Кейт Миддлтон призналась, что во время всех детских игр Шарлотта становится лидером. Герцогиня дала понять, что принцесса все-таки главная в их доме. Герцогиня призналась, что ее своенравная дочь, которую она ласково называет Лотти, очень быстро взрослеет и становится смышленой.
"Она очень быстро растет, и кажется, что ей не шесть, а 16 лет", — приводит слова Кейт Миддлтон сайт Express.
Еще в 2017 году, когда Шарлотте было всего два года, Кейт Миддлтон с юмором отмечала, что у девочки ужасно нахальный характер. Она чувствует себя командиром и пытается манипулировать.
Ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон выступила резко против обилия подарков к Рождеству детям. Она уверена, что родственники и подданые Великобритании так и норовят завалить детей бесчисленными сюрпризами, однако малышам это не пойдет на пользу.
Напомним, в начале года Кейт Миддлтон стала основательницей Фонда раннего развития детей.