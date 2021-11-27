Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Схватился за сердце: Басков рухнул вместе с декорациями на глазах у зрителей
"Пир во время чумы": Знаменитости на балу в шикарном отеле взбесили россиян
Кому положена автоматическая прибавка к пенсии с 1 декабря 2021 года
"Психические склонности": облизавшего гениталии Панина вывели на чистую воду
партнеры
Пятница
26 ноября
Лента новостей
00:34
Это не принц! Миддлтон показала, кто главный во дворце
22:13
В Госдуме обвинили Украину в распространении фейковых новостей
21:44
Екатерина Андреева взорвалась из-за наглой лжи о своем возрасте
21:37
Потеряла мужа после аварии в Чернобыле, уехала из страны: как живет звезда фильма "В бой идут одни старики"
21:18
В Белоруссии рассказали о наращивании войск Польши и Литвы на границе
21:10
Облысел и похудел: поклонники не узнали Садальского после травли
20:33
"Бедный": истосковавшаяся по мужской ласке Волочкова опять приютила разведенца с алиментами
20:18
"Дико приятно!": Ублаженный дружком Лазарев перестал скрывать любовь
20:14
Эксперт Ковтун о вероятной встречи Путина и Байдена: в США считают, что разговаривать не о чем
20:10
Пьяный автомобилист снес столб в Кемерово
19:54
"Что с ногами?": вид заговорившей о смерти Тодоренко напугал россиян
19:33
Озабоченный Гоген Солнцев рассекретил подробности о рождении своего ребенка
19:31
Переживший потерю Аверин десять лет не выходит на связь с коллегой по "Глухарю"
19:16
Политолог Суздальцев уличил Зеленского в попытке поднять свой рейтинг: Политика нищих
18:58
"Беда": Джигурда выдал Ефремова после сражения с зэками
18:47
В Апрелевке выловили мигранта с героином
18:44
"Не хочет делать шаг": Салтыков вспомнил об обиженной дочери
18:41
Кухня в 55 квадратов и люстры как в театре: Как живет Гузеева в особняке за 60 миллионов рублей
18:36
Невыносимое занудство и контроль: почему браки Екатерины Климовой с треском провалились
18:19
Бездарная и пошлая какашка: Распутина прошлась катком по Власовой
18:16
Потерял сестру, близкого друга и надежду найти свою любовь: как живет Рыжий из "Иванушек" Григорьев-Апполонов
18:15
Развод Пугачевой и Галкина? Новый поворот в скандале
18:05
"Вакцину насильно": Васильева требует мщения непривитым
17:49
"Мужественный поступок": Россияне грудью встали на защиту оплеванной антиваксерки Шукшиной
17:37
В подмосковном Волоколамске поймали подозреваемых в убийстве пенсионеров
17:26
"Киру сломало": Зарубина объявила об "уничтожении" дочери Малинина
17:24
"Ты к моему мужику прыгнула!": бывшая жена Солнцева набросилась на беременную дочь
17:22
"Не обнажаться": возлюбленная Харламова установила три строгих правила
17:15
"Перед кем хвастаетесь": Тарасов раскошелился на "тачку" для месячного сына
17:14
В Германии санкции против России назвали ценой за Крым и Донбасс
16:55
"Врачи виноваты": Актриса Семина проговорилась о причине смерти Руслановой
16:52
Названа самая сексуальная россиянка 2021 года
16:49
В Подмосковье бывший уголовник в пьяном угаре изнасиловал экс-возлюбленную
16:43
"Не выжил": Сенчукова появилась перед публикой без онкобольного Рыбина
16:21
"Это уже болезнь": Изуродованная пластикой Борисова взмолилась о поддержке
16:13
Алтайского депутата подозревают в растлении несовершеннолетней
16:10
Срочно: Градского госпитализировали с признаками инсульта
16:04
Прильнувшую задом к деду мать Королевой огорчили плотские утехи
15:55
Известный певец разнес "голубков" Киркорова и Баскова в пух и прах: До нафталина противно
15:54
"Я очень по тебе скучаю": Аверин из "Склифосовского" в особый день сделал признание
15:32
Травма серьезная: врачи отказались от Бузовой после известий о возможных осложнениях
15:24
Раскрыто последнее желание Руслановой перед смертью
15:14
Зеленскому сообщили о готовящемся на Украине госперевороте
15:13
Появившаяся на публике Миддлтон произвела фурор: Показала подлинную страсть
15:02
"Дни.ру" раздают подарки: билеты на концерт “Майкл Джексон и Уитни Хьюстон шоу”
14:56
"Одновременно с 20-ю встречается": Новая любовница Тимати раскрыла правду
14:50
"Ты проститутка!": беременная жена Солнцева стала жертвой нападения
14:34
Под Челябинском посетителя ресторана встретила большая крыса
14:32
Помощник нелепо оправдался за бегство поджавшего хвост Моргенштерна
14:27
Опешивший Галкин заявил о запое Баскова: Оказался в чужой стране
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Антипрививочницу Шукшину жестко наказали за вранье: Нарушала нормы сообщества
"Милая, светлая девочка": россияне пришли в восторг от вида разинувшей рот Цымбалюк-Романовской
"Мужественный поступок": Россияне грудью встали на защиту оплеванной антиваксерки Шукшиной
"Похожа на дурочку с переулочка!": 44-летняя Жасмин показала свой новый нос
Вероятность конфликта: Прилучного и Муцениеце рассадили по разным углам
"Лезет по трупам": Противницу прививок Шукшину закидали камнями
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Это не принц! Миддлтон показала, кто главный во дворце

Это не принц! Миддлтон показала, кто главный во дворце

Кейт Миддлтон рассказала о том, как происходит распределение авторитетов внутри ее семьи.
прочитано 501 раз

39-летние герцог и герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон растят троих детей. У них подрастает восьмилетний сын Джордж, шестилетняя дочь Шарлотта и трехлетний Луи. Старшие дети уже ходят в школу. Они посещают частное учебное заведение Томаса в Лондоне.

ПО ТЕМЕ

Выхода нет: Появилась информация о разводе Миддлтон и принца Уильяма

 Новости королевской семьи Британии

Сюжеты Новости королевской семьи Британии

Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон герцогиня Кембриджская

Кейт Миддлтон призналась, что во время всех детских игр Шарлотта становится лидером. Герцогиня дала понять, что принцесса все-таки главная в их доме. Герцогиня призналась, что ее своенравная дочь, которую она ласково называет Лотти, очень быстро взрослеет и становится смышленой.

"Она очень быстро растет, и кажется, что ей не шесть, а 16 лет", — приводит слова Кейт Миддлтон сайт Express.

Еще в 2017 году, когда Шарлотте было всего два года, Кейт Миддлтон с юмором отмечала, что у девочки ужасно нахальный характер. Она чувствует себя командиром и пытается манипулировать.

Ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон выступила резко против обилия подарков к Рождеству детям. Она уверена, что родственники и подданые Великобритании так и норовят завалить детей бесчисленными сюрпризами, однако малышам это не пойдет на пользу.

Напомним, в начале года Кейт Миддлтон стала основательницей Фонда раннего развития детей.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: school Pool / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Автор: 27 ноября 2021, 00:34 Источник: Express ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Королевские скачки: монаршие особы пощеголяли в эффектных нарядах

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Не выжил": Сенчукова появилась перед публикой без онкобольного Рыбина

Певица рассказала о смерти
Шоу-бизнес

Поступила в престижный ВУЗ и увидела маму после двух лет разлуки: как живет 23-летняя дочь Лолиты

Единственная дочь Лолиты делает успехи в учебе
Шоу-бизнес

Известный певец разнес "голубков" Киркорова и Баскова в пух и прах: До нафталина противно

Певцов потребовали изгнать со сцены
Шоу-бизнес

Прильнувшую задом к деду мать Королевой огорчили плотские утехи

Мама Люда жжет

Гороскоп

Астролог назвала самые удачные дни 2022 года
Названы благоприятные дни для шопинга в 2022 году
Гороскоп на неделю с 22 по 28 ноября 2021 года
Магниты для неудач: названы имена, которые приносят своим владельцам одни беды

Здоровье

Страны ЕС откроют границы для вакцинированных препаратами из других государств
Обнаружен самый опасный штамм коронавируса
В России выявили 33 796 новых случаев ковида за сутки
Голикова: Россию ждет новый подъем заболеваемости COVID-19

Спорт

Милохин и Медведева не удержались от страстного поцелуя в губы на глазах у всех
"Просто шик": Загитова оголила роскошные ноги
После развода Малафеева с женой объявлено о рождении ребенка
Очарованная Медведева призналась Милохину в любви: Пупсик и кроха

Регионы

Под Челябинском посетителя ресторана встретила большая крыса
На борту летевшего из Петербурга самолета родила пассажирка
В Ленобласти мужчина с ножом ограбил аптеку
Ковид-диссиденты попытались штурмом взять заксобрание Челябинска
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+