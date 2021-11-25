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Шоу-бизнес
Связался с бандитами из-за одиночества, попал в тюрьму и был убит: что известно о внебрачном сыне Владимира Коренева

Связался с бандитами из-за одиночества, попал в тюрьму и был убит: что известно о внебрачном сыне Владимира Коренева

Наследник звезда фильма "Человек-амфибия" тяжело переживал разлуку с отцом и попал под дурное влияние из-за собственного одиночества
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Известный российский и советский актер Владимир Коренев скончался в январе этого года. После смерти артиста стало известно, что Ирина Коренева – не единственный его ребенок. До брака со своей супругой Алевтиной Константиновой, с которой актер прожил в браке 60 лет, он встречался с другой девушкой. Однако Коренев бросил ее беременной ради Констинтиновой.

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Алексей Куранов, внебрачный сын звезды "Человека-амфибии" родился в ноябре 1961 году – как раз перед тем, как на экраны вышел знаменитый фильм с актером. Как рассказывала супруга Алексея, его родители познакомились во время учебы. Однако артист расстался возлюбленной, Еленой Курановой, когда та была в положении и женился на Алевтине Константиновой. Куранова родила сына одна и позже вышла замуж за солиста группы "Поющие сердца" Игоря Офицерова, с которым прожила в браке 40 лет. Женщина ушла из жизни в 2019 году, но ее сын от артиста скончался задолго до ее смерти.

В 1989 году в СМИ появился сенсационный репортаж об Алексее, где было сказано, что он – сын Коренева и скоро сядет в тюрьму как член ОПГ. Наследнику звезды дали девять лет срока, но он вышел на свободу гораздо раньше. После освобождения сын артиста познакомился с будущей супругой Верой Ермаковой, в 1995 году они поженились. А через два года тело Алексей ушел из дома и не вернулся – его тело нашли в лесу с огнестрельным ранением в голову. Тогда его дочке от супруги Тамаре было всего пять месяцев. Вере пришлось отказаться от второго ребенка и сделать аборт.

Журналистку, которая сделала сенсационный репортаж о сыне Коренева, убили вскоре после смерти Алексея. О внебрачном сыне звезды "Человека-амфибии" заговорили только после смерти артиста. Тогда историю наследника актера рассказала его жена Андрею Малахову.

Накануне в ток-шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир" пришла первая жена Алексея Людмила. Женщина рассказала, что наследник звезды тяжело переживал разлуку с отцом, который полностью прервал общение с сыном, когда мальчику исполнилось пять лет. По словам Людмилы, Алексей, как и она, воспринимали Владимира Коренева как родного человека.

Как рассказала женщина, наследник актера связался с бандитами из-за одиночества. Куранов часто думал о родителе и горевал, что тот его не любит. К тому же, в то время Людмила уже нашла нового избранника.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
25 ноября 2021, 09:50 Источник: "Прямой Эфир" ✓ Надежный источник

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