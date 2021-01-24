"Слава богу": вдова актера Коренева обрадовалась предсмертной коме супруга

Артист Владимир Коренев ушел из жизни 2 января 2021 года. Вдова звезды фильма "Человек-амфибия" нашла в себе силы заговорить об обстоятельствах смерти мужа.

Весь карантин Владимир Коренев провел на даче в подмосковье, там он отметил 80-летие и готовился праздновать с женой важное событие – бриллиантовую свадьбу. Однако в декабре 2020 года мужчина заразился коронавирусом и не смог победить страшный недуг. После того, как жизнь актера оборвалась, его жена Алевтина Константинова дала интервью для программы "Ты не поверишь!" возле могилы покойного супруга.

"Слава богу, что он умер в коме, что он не слышал – не больно ничего.", – выразилась вдова Владимира Коренева. Женщина по-настоящему любила супруга и не хотела, чтобы он мучился и страдал перед смертью. По словам Алевтины Константиновой, артист тоже не хотел, чтобы она беспокоилась по поводу его самочувствия. Вдова рассказала, что их семья была счастливой – все друг друга поддерживали. Покойный актер очень трепетно относился к ней, проявлял нежность к дочери и внуку. Членов семьи он называл прилагательным "любименькие".

Напомним, звезду советского экрана похоронили рядом с родителями на Введенском кладбище в Москве. Владимир Коренев скончался в ковидном госпитале. После смерти Владимира Коренева осталась недописанная им рукопись. Теперь близкие покойного актера планируют ее издать.