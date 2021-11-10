Сладкий мальчик вцепился в большую волосатую игрушку одинокого Цискаридзе

Оказывается, в доме бывшего премьера Большого театра теперь живет любимец по имени Габриэль. Цискаридзе на своей странице в социальных сетях опубликовал несколько снимков очаровательного создания.
"Прелесть, Ника!" – восторгается оперная дива Хибла Герзмава. "Коля! Давно не видела тебя таким радостным!" – вторит ей балерина Светлана Захарова. Поклонники умиляются фотографиям и поздравляют танцора с прибавлением в семействе. Ведь у Габриэля есть еще и сестра – Габриэлла!
"Какие лапушки, Николай! Пусть эти пушистые комочки будут здоровы и дарят Вам радость!", "Поздравляю! Пусть растут здоровыми и приносят только радость", "Как трогательно, Николай Максимович, вы очень подняли настроение, до безумия милые кадры", – пишут поклонники на странице Николая в социальной сети. И, действительно, на одним из кадров артист трясет перед котиком большой волосатой игрушкой на нитке – играет так с ним. Сладкий котик вцепился в нее!
Кошек бирманской породы, которую завел танцор, отличает дружелюбный характер, добрый нрав и тихий, нежный голос. Они очень умны и общительны. Хозяину дарят свою ласку и любовь. Гостей они приветствуют с большим любопытством и совершенно без страха. В отличие от некоторых других более активных пород, кошки данной породы часто любят посидеть на коленях и на руках. Поэтому бирманские аристократы пользуются большой популярностью и огромной любовью заводчиков в самых разных странах.
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