"Ничего мне не надо!": 75-летняя Преснякова отказалась от подарков Подольской

Наталья Подольская с песней "Спутники" вышла на сцену Кремля в большом концерте по случаю Дня рождения канала "МУЗ-ТВ", а потом пообщалась с журналистами.

Концерт в Кремле совпал с юбилеем свекрови Подольской – 19 ноября солистке группы "Самоцветы" Елене Пресняковой исполнилось 75 лет.

"Поскольку и я, и Володя сегодня в Кремле на работе, то празднование юбилея Лены перенесли на 25 ноября, – рассказала Подольская. – Она ведь тоже артист, поэтому все понимает. При этом Лена категорически против каких-то грандиозных торжеств. Поэтому соберемся в любимом родительском формате – дома, за большим столом, со всеми внуками, включая Никиту. А я приготовлю их любимую утку в вине и яблоках".

Певица призналась, что с подарком пока не определилась. "Лена всегда говорит, что ей ничего не нужно, никаких подарков – мол, лишь бы у нас все было хорошо, – пояснила Наталья. – Поэтому пока работаю над этим вопросом. К тому же у нас уникальная ситуация – родителям 75 лет, но они на абсолютной самоокупаемости, за все платят сами, много работают, хотя обычно дети помогают людям в таком возрасте".

Рассказала Наталья и о личных отношениях с Еленой. "Она обожает всю нашу семью, я зову ее мамой, – улыбается Подольская. – Но мы ее не посвящаем в наши конфликты. Поскольку иначе они очень переживали бы, а это не нужно. К тому же у нас не бывает таких конфликтов и проблем, чтобы надо было к их решению подключать родителей".