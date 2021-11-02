Решетова вульгарно раскорячилась в публичном месте

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати находится в Дубае. Видимо, ей стало скучно, и она решила устроить променад в темное время суток. Надев длинное четное платье, она села на песок, раздвинув ноги. При этом наряд она задрала так, что стало видно ее обнаженное тело.
Модель опубликовала кадры в своем инстаграм-аккаунте, заявив, что черный цвет – ее вторая кожа. Фолловеры в комментариях отметили, что платье хоть и выглядит более или менее прилично, но поза Анастасии Решетовой явно вызывающая.
Отметим, что модель скрывает свою личную жизнь после расставания с музыкантом. Ходят слухи, что у нее бурный роман с богатым женатым бизнесменом Батыром Агаевым. Однако официально они не подтверждены.
Как писали "Дни.ру", жена миллионера впоследствии публично оскорбила модель, из-за чего начался острый конфликт. Для рэпера Тимати это стало поводом помочь экс-избраннице справиться с негативом. Он поставил обидчицу Анастасии Решетовой на место, разместив в Сети едкое сообщение.
Напомним, Анастасия Решетова родила от рэпера Тимати сына Ратмира. Малышу два года. Артист говорил, что всегда будет особенно относиться к женщинам, которые подарили ему детей.
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