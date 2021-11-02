Проклятый ковид: пенсионер Газманов инфицировал всю большую семью

"Я переболел коронавирусом в прошлом году и заразил свою жену, дочку, племянника и всех, кто был в тот момент со мной рядом, – признался 70-летний артист. – У меня было 15 процентов поражения легких".
Среди коллег Газманова "короной" переболели многие – Надежда Бабкина, Александр Серов, Лев Лещенко, Анита Цой,
"После болезни антитела держались на достаточно высоком уровне, – продолжает музыкант. – Прошло восемь месяцев, и они стали резко снижаться. По совету врачей и в результате своих прагматических мыслей я сделал прививку. У меня в семье привились все: жена, дети, даже моя теща, которой 85 лет".
Газманов уверяет, что вакцинацию перенес без осложнений. "У меня не было никаких побочных эффектов, – заверил он. – Я не доктор, но у меня есть высшее образование и я достаточно неглупый человек и могу анализировать то, что происходит. Из тех, кто привился, практически никто не умирает. Да, иногда можно заболеть, но проходит все гораздо легче".
Напомним, по состоянию на 2 ноября 56 183 972 человек (38.4% от населения) в стране привито хотя бы одним компонентом вакцины. Всего же сделано 105 580 822 прививок с учетом ревакцинации.
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