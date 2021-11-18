Не только КВН: Что ждет красавицу-внучку Маслякова

Недавно россияне ахнули от новости о том, что внучка Александра Маслякова Таисия стала ведущей "Первого канала". Теперь наследница основателя КВН будет вести детскую версию знаменитой передачи. Такой расклад, конечно, устроил далеко не всех.
"Внучка Маслякова Таисия обладает лидерскими качествами. Она с легкостью найдет дело, которому может посвятить всю свою жизнь. Отличительные черты характера юной особы – властность, ум, щепетильность в мелочах, порядочность. Она рождена для того, чтобы руководить людьми", – дала краткую характеристику Ирен Таро.
Телезрители уже успели накинуться на 15-летнюю девушку, обвинив ее в том, что любящий дедушка "пропихнул" ее на телевидение. Психолог уверен, что никто не заслуживает к себе такого отношения.
"Справиться с хейтом ей поможет поддержка близких, вера в себя и твердость характера", – дал совет эксперт.
Также врач уверен, что красотку ждет прекрасное будущее. Наверняка она уже наметила себе приблизительный план действий на несколько лет вперед. Но об этом точно можно узнать только у нее самой.