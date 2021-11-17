Обвисшее лицо истощенного Семчева вызвало оторопь: Пузырь сдулся

Александр Семчев очень сильно похудел, что заметно сказалось на его внешности.

Артист сбросил более 100 килограммов, после чего на его теле появилось много лишней кожи. Сам Александр утверждает, что залог его похудения в диете, он не делал никаких операций, а просто стал есть значительно меньше. В итоге труд дал результаты, Семчев изменился до неузнаваемости.

Только вот проблема с обвисшей кожей по-прежнему остается в жизни артиста. Он планирует убрать ее с помощью пластической операции, но пока его вид периодически заставляет поклонников переживать.

Недавно коллега по съемочной площадке Игорь Жижикин опубликовал в своем блоге фото, на котором он запечатлен вместе с Александром Семчевым и Сергеем Глушко. Вид истощенного Семчева с обвисшим лицом вызвал беспокойство у поклонников.

"Пузырь сдулся, а выражение лица все тоже", "Семчев на себя не похож", "Заметно похудел...лицо повисло, как шарпей", "Лицо надо бы подтянуть! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написали комментаторы.

Ранее Александр Семчев высказался относительно Ольги Бузовой, которую недавно уволили из МХАТа. Это событие стало очень резонансным, коллеги Ольги продолжают высказывать свою точку зрения на этот счет. Артист уверен, что непрофессионалов на театральной сцене быть не может. По его мнению, людей без соответствующего образования еще можно стерпеть в кино, но не в театре.