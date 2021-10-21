Ставший недавно отцом Бондарчук неожиданно опустился

Первое место в топ-100 занял Константин Хабенский. На втором – Дмитрий Нагиев. Закрыл тройку лидеров Иван Ургант. Следом за ними, не теряя своих позиций, находятся блогер Юрий Дудь и Никита Михалков.
В первую десятку звезд также телеведущий Владимир Познер, Ксения Собчак, Павел Воля, Алла Пугачева и Андрей Малахов. Поднялись в рейтинге такие известные телеведущие как Лера Кудрявцева, Ольга Скабеева, Ирада Зейналова, Дмитрий Киселев, Юлия Меньшова, Елена Малышева, Владимир Соловьев и другие.
Завидный рост доверия россиян показала актриса Мария Шукшина, поднявшись аж на 60 позиций по сравнению с предыдущим опросом. Она заняла 34 место. Певица Клава Кока тоже показала хороший результат, подскочив на 32 позиции (64 место). Укрепились в рейтинге также Николай Басков, Николай Цискаридзе и Леонид Агутин.
Но есть и те, кто опустился в рейтинге доверия россиян. Среди них режиссер и актер Федор Бондарчук, ослабивший свою позицию на 46 пунктов. Он оказался на 90 месте топ-100. Также опустились Андрей Макаревич, Дмитрий Борисов, Ляйсан Утяшева, Егор Крид и другие.
Напомним, немногим больше полугода назад Федор Бондарчук вновь стал отцом. В марте этого года актриса Паулина Андреева родила мужу сына Ивана. Знаменитости не раскрывают подробности личной жизни – о наследнике пары нет никакой информации.
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