Внебрачные дети, случайные связи и молоденькая жена: как сложилась жизнь актера Анатолия Журавлева

Только во втором браке с молодой женой актер смог стать примерным семьянином

57-летний актер Анатолий Журавлев был на слуху долгие годы не только благодаря известным фильмам со своим участием, но и из-за скандальных событий своей бурной личной жизни. Только спустя годы артист смог исправить ошибки прошлого и наверстать упущенное.

Журавлев хотел блистать в кино с ранних лет, однако детство у будущего актера было непростым. Родители Анатолия Анатольевича развелись, когда тот был ребенком: отец оставил семью, а мать была вынуждена работать в три смены и часто болела. В семь лет Журавлев на четыре года оказался в школе-интернате. Там он превратился в юного хулигана – на путь исправления он встал уже в обычной школе, куда его отдала бабушка. В ЛГИТМиК будущий артист поступил только после получения педагогического образования, года работы учителем и армии.

Свою первую небольшую роль Журавлев получил в 24 года, сыграв в фильме "Скорый поезд". Известность пришла к нему только спустя семь лет – благодаря роли Коли в картине "Все будет хорошо". А еще через четыре года Анатолий Анатольевич сыграл в сериале "День рождения Буржуя" – после премьеры его знал уже каждый телезритель. В личной жизни, как и в карьере, актеру не сразу улыбнулась удача.

Первой женой артиста была воспитательница детского сада Наталья Дубонос. Супруги не родили своих детей и развелись спустя 20 лет брака. Причиной разрыва стали измены Журавлева и громкий скандал из-за его внебрачного ребенка от коллеги Татьяны Шитовой.

Роман звезды с Шитовой закрутился в 2008 году. Актриса родила от Анатолия Анатольевича дочь Василису, которую актер не признавал много лет. Однако после громкого скандала и требований генетической экспертизы со стороны Журавлева в отношениях двух экс-любовников наступил мир. Сейчас актер не только общается с наследницей, но и всеми силами помогает девочке. К тому же, Василиса стала не первым внебрачным ребенком артиста.

В первый раз звезда стала отцом еще в студенческие годы. После случайной связи со знакомой юности, Надеждой Даниловой, у актера родился сын Антон. О появлении на свет наследника Журавлев узнал в армии. Тогда он уже встретил свою первую супругу Наталью и не смог поверить, что станет отцом. Анатолий Анатольевич познакомился с сыном только спустя 20 лет, а теперь помогает и ему, и его семье.

Сейчас актер женат на актрисе Полине Приходько, которая моложе его на 25 лет. Пара поженилась в 2013 году, а через два года у супругов родился сын Глеб. 32-летняя Приходько называет своего 57-летнего мужа самым лучшим отцом и утверждает, что тот сразу рассказал ей правду о своих прошлых отношениях. Более того, Журавлев познакомил всех своих детей – наследники артиста прекрасно поладили друг с другом.