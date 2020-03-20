Измены и внебрачные дети: как звезда кино и сериалов Журавлев разрушил жизнь первой жене

20 марта день рождения отмечает популярный актер Анатолий Журавлев. Ему исполнилось 56 лет. Артист знаменит не только ролями в кино и сериалах, но и бурной личной жизнью, детали которой обсуждала вся страна.

Первой женой звезды была Наталья Дубонос. С ней Анатолий познакомился в Нижнем Тагиле. В то время Дубонос работала учетчицей на заводе, а Журавлев только пытался стать артистом.

Первое время влюбленные жили трудно, ютились в крошечной комнате в общежитии. Чтобы не потерять это не самое комфортабельное жилье, Наталья каждый день поднималась в шесть утра и шла мыть полы.

Дубонос многое сделала и вытерпела для становления Журавлева как актера. Каково же ей было узнать, что у него есть ребенок на стороне, хоть и зачатый до их знакомства!

Анатолий признавался журналистам, что первенец у него родился еще во времена студенчества, от случайной связи. С той девушкой он был всего один раз, поэтому долго не мог поверить в рождение сына. С наследником актер познакомился, когда тому было около 20 лет. Узнав о ребенке, жена не бросила Журавлева и продолжила его поддерживать.

Конец терпению Дубонос настал, когда ей рассказали о еще одном внебрачном малыше мужа. "Представьте, каково это – жить с человеком 20 лет, не иметь детей, а тут узнать о ребенке на стороне", – отмечал Журавлев.

Дочь Василису артисту родила любовница, актриса Татьяна Шитова. Эта порочная связь завершилась на плохой ноте, поэтому Татьяна пошла на телевидение, где рассказала, что Анатолий отказывается платить алименты. В СМИ разгорелся большой скандал, ситуация накалилась настолько, что Шитова несколько лет не позволяла наследнице общаться с отцом.

Сложнее всего в этой ситуации пришлось Наталье. Она ушла от актера и долго не могла прийти в себя. После предательства любимого человека личную жизнь она так и не устроила.

Между тем Журавлев вскоре вновь отправился в ЗАГС. Его избранницей стала 24-летняя коллега по цеху Полина Приходько. По словам артиста, он встретил настоящую любовь. Спустя два года после свадьбы у пары родился сын Глеб. Сегодня знаменитость наверстывает упущенное: он стал отличным отцом для младшего ребенка и восстановил отношения со старшими.