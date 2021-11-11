Ротару крепко приложили после скандала с Крымом: "Поддерживала власть Украины"

Уже несколько дней имя Софии Ротару не сходит с заголовков. Музыкальный критик Павел Рудченко рассказал о своем мнении о ситуации, в которую попала певица.

София Ротару – любимица миллионов, которая стала знаменита благодаря своему голосу и музыке. Она никогда не славилась скандальным поведением. Но совсем недавно вокруг нее поднялась настоящая шумиха, причиной которой стал не творчество артистки.

Дело в том, что глава комитета парламента РК по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николай Волков заявил, что Софию Ротару нужно лишить звания почетного гражданина Крыма из-за ее позиции в отношении российского статуса полуострова. Многие поддержали политика, а кто-то не согласился с его мнением.

"Насколько я знаю, данное заявление было на реакцию не Софьи Михайловны, а ее сестры. Сама Софья Михайловна конкретно по данной ситуации не высказывалась, но если говорить о ее отношении, то она неоднократно поддерживала нынешнюю власть Украины, выступая на всевозможных митингах, концертах", – начал Павел Рудченко.

Напомним, что сама исполнительница пропала: она ничего пока не ответила насчет обвинений в ее сторону, и не высказалась в своих социальных сетях. Возможно, ей нужно время, чтобы все обдумать и дать свой комментарий.

"Я бы не советовал ей в данном случае заниматься политическими игрищами, а все-таки остаться человеком искусства и культуры, так как ее очень любят люди – как наши, так и наши братья, находящиеся в постсоветском пространстве. Я бы советовал абстрагироваться от политики, быть гражданином мира. А так, люди ее помнят, ждут. Она всегда собирала большие аншлаги", – говорит музыкальный критик.