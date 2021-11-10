"Как животные": Пригожин вытолкал взашей развратных извращенцев

Члены Общественного совета при Роскомнадзоре предложили частично запретить показ видеоконтента, в котором имеют место нетрадиционные сексуальные отношения и отклонения в интимном плане. По завершении обсуждений выдвинутую идею поддержал Иосиф Пригожин. Продюсер убежден, что на телевидении и в киноиндустрии творится бескультурье, так как зрителям постоянно показывают непристойности.
Муж певицы Валерии аллегорически вытолкал с экранов взашей развратных извращенцев. "Понятие воспитания должно присутствовать. В противном случае мы будем просто как животные", — выразился Иосиф Пригожин.
Звездный мужчина считает, что мода на однополую любовь, эксгибиционизм, мазохизм и прочие сексуальные девиации пагубным образом влияет на детскую психику. По его словам, ролики и фильмы с подобным контентом допустимо показывать только взрослым. "Ж*** стала главным ключевым инструментом обсуждения во всем мире", — выразился Иосиф Пригожин.
Продюсер рассказал и о личных предпочтениях. Он сообщил, что женское тело в одежде выглядит для него более привлекательно, чем обнаженное. Иосиф Пригожин уверен — современному обществу нужно прививать эстетические и культурные ценности, чтобы люди были достойными и благородными.
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