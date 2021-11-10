Унаследовала внешность и талант отца: как выглядит 14-летняя дочь Александра Абдулова

Знаменитый актер Александр Абдулов скончался 3 января 2008 года. Тогда артисту было 54 года, а его маленькой дочке Жене – всего девять месяцев. Наследница Абдулова уже давно выросла и стала сильно походить на прославленного родителя

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