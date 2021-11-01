Серябкину осудили за халатное отношение к беременности: Пока ничего не знаю

Приблизительно через месяц знаменитость впервые станет мамой. Многих пугает спокойное отношение артистки к ситуации. Она же уже строит планы на будущие встречи со слушателями.

В последнем интервью знаменитости пришлось много говорить об интересном положении. Уже несколько недель она отдыхает в Вене, где морально и физически готовится к предстоящим трудностям и радостям. Она отметила, что пока еще не совсем понимает, что происходит, а потому не бросается в омут с головой.

По словам Ольги Серябкиной, она все еще ничего не купила для малыша. Певица собирается вернуться домой, а затем начать заниматься приготовлениями. Она отметила, что обсуждает ситуацию со своими подругами, Кети Топурией и Екатериной Кищук, которые намного более опытны в этих вопросах.

Певица сообщила, что сейчас у нее нет ощущения полного непонимания, так как она изучает специальную литературу. Однако внутренняя паника, как у многих будущих мам, отсутствует. Ольга, смеясь, указала, что отказывается "скупать все курсы" и думать в стиле "я же мать".

Известно, что супруг Ольги Серябкиной много времени проводит в Вене, а его семья владеет там недвижимостью. При этом рожать в Австрии знаменитость отказывается. Она полагает, что в родной стране врачи работают ничуть не хуже. Певица рассказала не исключает, что впоследствии они могут переехать все вместе. "Пока ничего не знаю", – отказалась загадывать на будущее дива.