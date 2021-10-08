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Шоу-бизнес
"Я старая, жизни осталось мало": 59-летняя жена Малинина взвыла

"Я старая, жизни осталось мало": 59-летняя жена Малинина взвыла

Эмма Малинина активно ведет свой личный блог в "Инстаграме". Сейчас на нее подписаны более 200 тысяч человек.
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"Не надо меня успокаивать", – заявила супруга Александра Малинина, опубликовав снимок на фоне частного самолета. Она указала, что сама страшная депрессия в ее жизни случилась в 30 лет. До этого момента она никогда не чувствовала cебя настолько плохо. Эмма раскрыла детали тяжелого состояния.

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Эмма Малинина призналась, что всегда была занята и шла к своим целям. При этом в 30 лет ей вдруг показалось, что она делает недостаточно и ничего не успевает. "Казалось, что я старая, жизни осталось мало", – написала она. Понятие "возрастной кризис" ей не нравится, а потому она решила называть такое состояние "штормом".

Жена исполнителя подчеркнула, что сейчас она очень благодарна тому моменту, так как именно он заставил ее поменять все и взглянуть на жизнь под другим углом. Она ушла с работы и окунулась в научную деятельность. Тогда в нее поверил любимый супруг. Эмма Малинина защитила диссертацию и решилась на открытие собственной клиники.

По словам Эммы Малининой, с тех пор "штормы" периодически случаются в ее жизни, но теперь она им рада. Она убеждена, что именно такие непростые моменты приводят к развитию. Сейчас в ее жизни снова наступил такой период. "Готова к новому этапу", – призналась возлюбленная звезды.

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Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 8 октября 2021, 14:48 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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