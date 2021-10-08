"Я старая, жизни осталось мало": 59-летняя жена Малинина взвыла

"Не надо меня успокаивать", – заявила супруга Александра Малинина, опубликовав снимок на фоне частного самолета. Она указала, что сама страшная депрессия в ее жизни случилась в 30 лет. До этого момента она никогда не чувствовала cебя настолько плохо. Эмма раскрыла детали тяжелого состояния.
Эмма Малинина призналась, что всегда была занята и шла к своим целям. При этом в 30 лет ей вдруг показалось, что она делает недостаточно и ничего не успевает. "Казалось, что я старая, жизни осталось мало", – написала она. Понятие "возрастной кризис" ей не нравится, а потому она решила называть такое состояние "штормом".
Жена исполнителя подчеркнула, что сейчас она очень благодарна тому моменту, так как именно он заставил ее поменять все и взглянуть на жизнь под другим углом. Она ушла с работы и окунулась в научную деятельность. Тогда в нее поверил любимый супруг. Эмма Малинина защитила диссертацию и решилась на открытие собственной клиники.
По словам Эммы Малининой, с тех пор "штормы" периодически случаются в ее жизни, но теперь она им рада. Она убеждена, что именно такие непростые моменты приводят к развитию. Сейчас в ее жизни снова наступил такой период. "Готова к новому этапу", – призналась возлюбленная звезды.
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