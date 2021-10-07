"Мы пойдем воровать": Корчевников шокировал странным признанием

Борис Корчевников давно ходит в холостяках. Ведущий не раз признавался, что мечтает о крепкой семье и детях, однако так и не связал себя отношениями.
Впрочем, ходят слухи, что ведущий однажды был женат, но тщательно это скрывает. После продолжительных отношений с актрисой Анной-Сесиль Свердловой в 2015 году Борис Корчевников якобы женился на ней тайно. Позже он отрицал это. Но как стало известно, пара все же развелась, несмотря на то, что была венчана.
В очередном выпуске программы "Судьба человека", гостьей которого стала Екатерина Жемчужная, Корчевников сделал неожиданный вывод.
Разговор зашел о любви и личной жизни. Жемчужная признала, что ради любви стоит идти на все, даже риск. А невесту можно даже украсть. Борис Корчевников не стал отрицать слова 77-летней актрисы.
Он пожалел, что когда-то не похитил свою возлюбленную. И хотя Корчевников не стал называть никаких имен, многие поняли, что речь шла именно о Свердловой.
"Мы пойдем с вами воровать, кого скажете. Вместе пойдем воровать. Сначала, Боренька, надо влюбиться. Как влюбишься, так и подойдешь. Ты уже влюбился один раз", – сказала актриса.
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