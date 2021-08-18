Малахов прислал еле живой МакSим "погребальный венок"

Хоть артистка и выписалась, до выздоровления ей еще далеко. Врачи оценивают состояние певицы МакSим как средне тяжелое. Впереди у Марины долгая реабилитация.
Напомним, МакSим провела в медикаментозном сне полтора месяца. У нее было тяжелейшее поражение легких, ее организм поддерживал аппарат искусственной вентиляции легких. Певица пока не может самостоятельно ходить, у нее сильнейшие головокружения. Петь ей нельзя, ведь легкие были поражены на 80%.
А пока артистка готовится к новой госпитализации, она принимает поздравления от поклонников и коллег и пожелания скорейшего выздоровления.
В своем "Инстаграм" МакSим показала букеты, которые ей прислали ведущие Борис Корчевников и Андрей Малахов. Поклонники пришли к выводу, что цветы от ведущего программы "Прямой эфир" напоминают погребальный венок.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что чудом выкарабкавшуюся с того света Марину Абросимову начали упрекать в том, что она якобы приврала со степенью своей болезни.
Среди тех, кто так считает, были и звезды. Данко высказался о неправдоподобности всей истории с чудесным выздоровлением еле живой МакSим.
Популярные темы форума
как удержать мужика?
Как разлюбить бывшего?
Вино и грудное вскармливание
Зависимость от сосудосуживающих средств
Встреча , которая изменила мою жизнь
О чем говорят мужчины
Санкции закончились.
Скандал футболиста Мамаева Павла
Как лечить нервы
что такого в афганистане?