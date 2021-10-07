Процесс необратим: Анфиса Чехова столкнулась с тяжелой болезнью

На днях в космос отправился первый российский киноэкипаж. На борту актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Звезды пробудут на МКС 12 дней и все это время будут снимать кино. Актрису отобрали не только из-за ее творческих способностей, но и благодаря крепкому здоровью.
Коллега Юлии пересильд Анфиса Чехова заявила, что не может похвастаться такими показателями. Она испортила себе здоровье еще в юности, когда ела без разбора все подряд таблетки для похудения. В итоге телеведущая нанесла непоправимый ущерб здоровью, и у нее начались проблемы с сосудами головного мозга. А это, как известно, необратимый процесс.
Стоит отметить, что заболевания сосудов головного мозга являются одними из самых тяжелых.
"В космос меня все равно бы не взяли! Слишком слабые сосуды головного мозга! Я их в юности испортила, принимая все подряд таблетки для похудения", – с горечью отметила Анфиса Чехова в своем "Инстаграм".
Ведущая добавила, что средства для похудения имеют плохие побочные эффекты. Чехова посоветовала поклонникам быть с ними осторожнее. Звезда призвала не верить в рекламу, где показывают красивые картинки и демонстрируют заманчивый быстрый эффект похудения.
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