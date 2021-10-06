"Дочь моя уже не хочет жить": разведенка Терешина оказалась в тяжелом положении

Бывшая солистка группы Hi-Fi Татьяна Терешина разводится с мужем, предпринимателем Олегом Курбатовым. О случившемся певица объявила в своем "Инстаграм".
Терешина призналась, что разочаровалась в замужестве, но при этом старается не отчаиваться. Певица рассказала, что в ее семейной жизни было слишком мало счастливых мгновений.
"Я не грустна, не разбита, не убита. Я просто устала от жизни с человеком (другими словами не скажешь), с человеком, с которым я счастлива три дня в году", – отметила 42-летняя Терешина.
Певица вспомнила, что первое впечатление о ее будущем муже было не самым приятным, и, скорее всего, надо было прислушаться к нему.
Теперь больше всего Терешина боится за детей, которые могут пострадать морально от развода родителей. Напомним, для старшей дочери певицы это уже второй развод матери. В браке с теперешним супругом Терешина родила еще и сына.
"Сын уже понимает все, все равно будет стресс. Дочь моя уже не хочет жить под одной крышей с ним. Ну, там обида. Перегнул человек палку. Сильно", – добавила артистка.
Напомним, Татьяна Терешина вышла замуж за бизнесмена Олега Курбатова в 2018 году. Тогда она была уже беременной сыном.
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