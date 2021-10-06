Игривая Пугачева на коленях вызвала оторопь: Ни попы, ни талии

В последнее время Алла Пугачева редко выходит на связь. Однако ее появления не перестают быть невероятно яркими и запоминающимися.

Накануне в космос отправилась первая в мире группа для съемок художественного фильма. Режиссером кинокартины выступит Клим Шипенко, полюбившийся и запомнившийся многим после лент "Текст" и "Холоп". Главную роль исполнит популярная артистка Юлия Пересильд. За уникальным стартом в прямом эфире наблюдала вся страна.

Звезды шоу-бизнеса опубликовали трогательные публикации. Они поддержали режиссера и актрису, а также оставили множество теплых слов. Пользователи уже запустили невероятное количество разных хештегов. Не смогла остаться в стороне и Алла Пугачева. Она выложила архивный снимок. На кадре юная Примадонна сидит на коленях на фоне ракеты. Артистка подняла руки вверх и выглядит очень счастливой.

Пользователи Сети ахнули и принялись комментировать снимок. Под фото разгорелось бурное обсуждение на тему того, было ли нужно нашей стране снимать такую дорогостоящую кинокартину. Однако многим было не до этого. Они оказались крайне впечатлены внешними данными знаменитости.

"Зачем же такую стройность было всегда под балахоном прятать?", "Ни попы, ни талии. А тут появились", – возмутились некоторые. Другие же просто восхитились красотой Аллы Пугачевой. "Как Вы прекрасны, наша Алла", "Молодая красотка", "Какая волшебная", "Просто чудо", "Слов нет, как хороша", "Алла, Вы наше все", "Алла Пугачева самая красивая", "Любовь наша", – указали поклонники.

