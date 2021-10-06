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Шоу-бизнес
"По колено": Огромный орган Реввы вызвал ажиотаж

"По колено": Огромный орган Реввы вызвал ажиотаж

Артист гордо заявил о размере мужского достоинства. Александр Ревва предложил его показать.
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На съемках провокационного ютуб-шоу певцу поступил щекотливый вопрос о величине полового органа. Задавший его молодой человек отметил, что в интернете есть много слухов о том, как Александр Ревва хотел идти в балет, но размер гениталий помешал ему носить обтягивающее трико. Артист воспринял эту информацию с юмором. "У меня большой болт, а почему нет?" — выразился вокалист. В шутку он пригласил парня посмотреть на причинное место.

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"Есть даже такая поговорка: ни дров, ни полена, зато ***** по колено. Завидую вам немножко", — ответил певцу его собеседник. Сидящие в зале люди разразились смехом и начали перешептываться. Пикантная тема о детородном органе впечатлила разношерстную публику.


Александр Ревва не стал скромничать и снова прокомментировал свои внушительные параметры. "Передай ребятам, что с болтом все нормально. Да, мог быть артистом балета, но болт сделал свое дело — сейчас я пою и танцую", — с серьезным видом заявил звездный мужчина.

Кроме того, артист поведал историю о том, как на концерте для 50-летней женщины ему предложили оказать интимные услуги. За эту непривычную работу певцу сулили дополнительные 100 евро. При этом Александр Ревва не уточнил, как развивались события дальше.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Александр Ревва. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 6 октября 2021, 06:34 Источник: Youtube/Gazgolder ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шикарный отдых Александра Реввы

комментарии

Ответить:

Стасик Сад.....й
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Еще один алешенька панин выискался. Тут надо сообразить, сколько тухлых евриков некто ревва (певец?) выдал задававшему вопрос молодому человеку.
Сказки про огромный <цензура> иногда поражают воображение, но червяк в 20 см. и если он не стоит или сразу обмягчается, не дорого стоят.
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