"По колено": Огромный орган Реввы вызвал ажиотаж

Артист гордо заявил о размере мужского достоинства. Александр Ревва предложил его показать.

На съемках провокационного ютуб-шоу певцу поступил щекотливый вопрос о величине полового органа. Задавший его молодой человек отметил, что в интернете есть много слухов о том, как Александр Ревва хотел идти в балет, но размер гениталий помешал ему носить обтягивающее трико. Артист воспринял эту информацию с юмором. "У меня большой болт, а почему нет?" — выразился вокалист. В шутку он пригласил парня посмотреть на причинное место.

"Есть даже такая поговорка: ни дров, ни полена, зато ***** по колено. Завидую вам немножко", — ответил певцу его собеседник. Сидящие в зале люди разразились смехом и начали перешептываться. Пикантная тема о детородном органе впечатлила разношерстную публику.

Александр Ревва не стал скромничать и снова прокомментировал свои внушительные параметры. "Передай ребятам, что с болтом все нормально. Да, мог быть артистом балета, но болт сделал свое дело — сейчас я пою и танцую", — с серьезным видом заявил звездный мужчина.



Кроме того, артист поведал историю о том, как на концерте для 50-летней женщины ему предложили оказать интимные услуги. За эту непривычную работу певцу сулили дополнительные 100 евро. При этом Александр Ревва не уточнил, как развивались события дальше.