"Думала, что умру": Суханкина перенесла жуткие мучения

Маргарита Суханкина рассказала о трагедии, которая случилась с ней и ее родителями.



Звезда группы "Мираж" призналась, что еле-еле пережила смерть отца и матери от коронавируса. Она и сама тяжело заболела, чуть не отправившись на тот свет.

Несмотря на соблюдение всех мер безопасности, певице не удалось избежать заражения опасной инфекцией. Недуг срази л семью летом. Сначала все думали, что это простуда. Но самые худшие подозрения оправдались. Маргарита Суханкина отметила, ужасно переносила болезнь и уже думала, что умрет.

По словам артистки, на протяжении пяти дней ее выворачивало, она ничего не могла есть, звезду рвало, случались обмороки. "Это страшно", – поделилась знаменитость. Исполнительница слегла в больницу, в какой-то момент она не могла сама передвигаться.

Маргарита Суханкина призналась, что не верила в пандемию, пока сама не оказалась в клинике и не увидела там настоящий ад. К счастью, недуг отступил. А вот родители Маргариты Суханкиной скончались от ковида. Мать и отец вокалистки умерли практически в один день. Пережить жуткое горе ей помогли домашние животные.

Напомним, певице пришлось в жизни нелегко. У звезды были неудачные браки, смерть ребенка в утробе, увольнение из Большого театра и скандалы, связанные с карьерой. Кроме того, артистка в свое время усыновила двоих детей. Однако сына и дочь пытались вернуть биологические родители. Суд встал на сторону знаменитости, и Лера с Сережей остались с ней. Ранее Маргарита Суханкина пожаловалась подписчикам, что ее ограбили на заправке.

