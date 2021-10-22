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Шоу-бизнес
"Это не пляж!": Чехова вышла на красную дорожку в нижнем белье

"Это не пляж!": Чехова вышла на красную дорожку в нижнем белье

Анфиса Чехова нарядилась на вручение премии "Люди года" в роскошное прозрачное платье.
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Телеведущая Анфиса Чехова не стесняется показать свои аппетитные формы. Она с удовольствием демонстрирует их в своем "Инстаграм". Но кажется, этого оказалось недостаточно, поэтому она решила выйти чуть ли не в неглиже в свет.

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 Анфиса Александровна Чехова

Анфиса Александровна Чехова актриса, телеведущая

В своем микроблоге Чехова опубликовала фото с премии "FB Люди года 2021", ведущей которой стала. В публикации ведущая отметила, что ей было очень приятно поработать с коллегой Митей Фоминым.

На снимке Анфиса Чехова предстала в черном прозрачном платье от модного дизайнера Аллы Кравченко. Наряд был расшит бисером и отделан кружевом. Платье полностью просвечивало ее нижнее белье и показывало все изгибы фигуры.

Поклонники пришли к выводу, что для выхода на красную ковровую дорожку такой образ не подходит. Также ее пристыдили за то, что она развращает своего девятилетнего сына Соломона, которого она родила от актера Гурама Баблишвили.

"Но ведь это не пляж!" – написали возмущенные фанаты.

Впрочем, многим поклонникам понравился образ бывшей ведущей программы "Секс с Анфисой Чеховой", которая была популярна в нулевых. Поклонники заметили, что 43-летняя звезда очень стройна и подтянута.

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Фото: Natalia Shakhanova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 22 октября 2021, 14:26 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
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Чехова показали без глянца: выкидыш у жены, измены и любовь на расстоянии

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