Сам ношу: мама отказалась надевать дорогие украшения от расточительного Баскова

Юбилей Николая Баскова случится только 15 октября. Но поскольку 45 лет – дата серьезная, то праздновать ее начали за два месяца до. На "Новой волне" состоялся творческий вечер Императора российской эстрады, который завершился грандиозным банкетом. Певца поздравляли Любовь Успенская, Натали, специально прилетевший Лев Лещенко. Но все слова восторга и благодарности в этот вечер были адресованы маме певца – 65-летней Елене Николаевне. Корреспондент "Дни.ру" расспросил ее о знаменитом сыне.

"Творческий путь у Коли непростой, – говорит Елена Николаевна. – Есть и успехи, есть и невзгоды. Хотя он на сцене уже много лет – состоялся, стал известным, получил звание Народного артиста России, но я все равно волнуюсь каждый раз, когда он выходит к зрителям. Он взрослый человек, а я все равно переживаю, нервничаю".

Рассказала мама и о том, какой певец дома, вне сцены и света софитов – тогда, когда его не видят поклонники и журналисты "Он очень нежный, благодарный, внимательный, сопереживающий, расточительный, – улыбается Елена Николаевна. – Он меня постоянно балует!"

"Я маме подарил столько украшений, но она их вообще не носит, – вмешался в разговор сам Николай Басков. – Просто она – скромная женщина, а все яркое – все на мне!"

Напомним, мама артиста – преподаватель математики по образованию, работала диктором на телевидении в Германии. Когда Басков в 5 лет начал осваивать музыку, мама помогала ему дома освоить нотную грамоту. Она всегда была рядом и поддерживала сына во всех начинаниях.