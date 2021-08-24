Сам ношу: мама отказалась надевать дорогие украшения от расточительного Баскова

"Творческий путь у Коли непростой, – говорит Елена Николаевна. – Есть и успехи, есть и невзгоды. Хотя он на сцене уже много лет – состоялся, стал известным, получил звание Народного артиста России, но я все равно волнуюсь каждый раз, когда он выходит к зрителям. Он взрослый человек, а я все равно переживаю, нервничаю".
Рассказала мама и о том, какой певец дома, вне сцены и света софитов – тогда, когда его не видят поклонники и журналисты "Он очень нежный, благодарный, внимательный, сопереживающий, расточительный, – улыбается Елена Николаевна. – Он меня постоянно балует!"
"Я маме подарил столько украшений, но она их вообще не носит, – вмешался в разговор сам Николай Басков. – Просто она – скромная женщина, а все яркое – все на мне!"
Напомним, мама артиста – преподаватель математики по образованию, работала диктором на телевидении в Германии. Когда Басков в 5 лет начал осваивать музыку, мама помогала ему дома освоить нотную грамоту. Она всегда была рядом и поддерживала сына во всех начинаниях.
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