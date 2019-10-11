"Очень тяжело": Басков вынужден отменить празднование дня рождения из-за похорон

В Москве в 18-й раз вручили престижную российскую национальную премию "Радиомания". Триумфаторов чествовали топовые артисты, среди которых был и Николай Басков. После выступления за кулисами с "золотым голосом" станы, а теперь и с обладателем "Золотого микрофона", встретился корреспондент "Дни.ру".

15 октября Николаю Баскову исполнится 43 года. Но от широкого празднования певец решил отказаться. И на то у него есть серьезные основания. "Этот год был для меня очень непростым, очень тяжелым, поэтому никаких масштабных торжеств не планирую – проведу день рождения с мамой, без застолий", – пояснил артист.

Очевидно, артист решил поступить именно так, поскольку в конце июня ушел ушел из жизни его любимый отец – Виктор Басков. Ему было всего 67 лет... Он окончил Военную академию имени Фрунзе, служил в Германии, прошел путь от командира взвода до заместителя командира дивизии, потом поступил Военную академию Генерального штаба ВС РФ, служил в Генштабе в чине полковника на генеральской должности. Виктор Владимирович души не чаял в талантливом сыне и всегда им гордился. Его уходи Николая Басков перенес очень тяжело.

Зато Филипп Киркоров, с которым Басков встретился на "Радиомании", уже вовсю готовится к 55-летию, которое случится только весной 2022 года. "А как же! Артист обязан удивлять, вот и хочу снова устроить нечто эдакое, чтобы все ахнули!" – лучезарно улыбается король российской эстрады. Напомним, что празднование его 50-летия растянулось почти на год. Он представил новую программу и закатил роскошный банкет в Кремле, а осенью еще и в Сочи в рамках "Новой волны".